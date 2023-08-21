Смертельное отравление в Карагандинской области: стало известно о состоянии шести сирот
"Да, шесть деток еще остаются в стационаре. Состояние стабильно тяжелое. Дать прогнозы и сказать, когда выпишут мы пока не можем", – рассказали в пресс-службе областного управления здравоохранения.
Точную причину массового отравления со смертельным исходом до сих пор не назвали, над этим работает специальная комиссия.
Массовое отравление произошло в Центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области. Всего в больницу было доставлено 14 человек. Один ребенок скончался, еще шестеро попали в реанимацию.
По данным акимата региона, 30 июля 2023 года двое детей в центре почувствовали недомогание: у них была рвота и жидкий стул. Еще 10 детей этого учреждения 31 июля госпитализировали с аналогичными симптомами. Несмотря на все усилия врачей, спасти одного ребенка не удалось. 1 августа в больницу поступили еще двое детей. По факту массового отравления детей возбуждено уголовное дело, которое передано в управление специальных прокуроров региона.
2 августа в связи с улучшением состояния двоих детей выписали из больницы. Они проходили лечение в отделении инфекционного центра областной клинической больницы.
В Генпрокуратуре заявили, что после массового отравления в стране проверят все спеццентры для детей.