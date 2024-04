Американец забрался на крышу здания и устроил стрельбу в прямом эфире

Согласно информации Rawsalters, злоумышленник вел стрельбу в прямом эфире из нескольких видов оружия.

После появившейся информации о стрельбе местных жителей попросили спрятаться и не выходить на улицу. Позже полиции удалось задержать подозреваемого, на данный момент он находится под стражей.

Информации о пострадавших нет.

🚨#BREAKING: A Active Shooter is Reportedly Live Streaming Himself Armed with numerous firearms Shooting from a Roof as Bullets Whiz by Police⁰⁰📌#MarinaDelRay | #California



