Чиновник из ЗКО, обвиняемый в тяжком преступлении, пытался бежать в Кыргызстан

Руководителя государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области Мади Отарбаева обвиняют в злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, сообщает Zakon.kz.

С мая текущего года органом уголовного преследования в отношении чиновника избрана подписка о невыезде. В августе суд изменил ему меру пресечения на содержание под стражей. Об этом пишет издание Уральская неделя.



«Отарбаев нарушил избранную в отношении него меру пресечения и пытался скрыться от суда (суду предоставлен рапорт ДАПК по ВКО от 03.08.2023 года о том, что пресечена попытка пересечения границы через пограничный пост «Кордай» в Кыргызскую Республику Отарбаева М.Ж. в 00:57 часов 03.08.2023 года). Обвиняется в совершении преступления, относящегося к категории тяжких преступлений, за которое предусмотрено до 7 лет лишения свободы. Суд соглашается с мнением прокурора о том, что подсудимый Отарбаев М.Ж. может скрыться, чем будет препятствовать рассмотрению дела в суде, в связи с чем избранная в отношении него мера пресечения подлежит изменению на более строгую», – говорится в постановлении суда.

В суде Мади Отарбаев и его адвокат просили оставить меру пресечения прежней. Подсудимый пытался доказать, что он пытался покинуть Казахстан по семейным обстоятельствам и состоянию здоровья. Якобы он хотел пройти обследование в Бишкеке.

Ранее сообщалось, что руководителя департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава РК по Жетысуской области задержали по подозрению в получении взяток

