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Законодательство РК

Бывшего вице-министра индустрии и инфраструктурного развития осудили в Астане

приговор суда Фото: primeminister.kz
Бывшему вице-министру МИИР РК предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба межрайонного суда по уголовным делам г. Астаны, вице-министр, злоупотребляя должностными полномочиями, и, проведя прямые переговоры, заключил от лица министерства с курируемой им АО контракт на разведку твердых полезных ископаемых на месторождении в Костанайской области.

"Причем контракт подразумевал дальнейшую незаконную передачу права недропользования на разведку аффилированной его ТОО "С". В этом ТОО через доверенное лицо он имел долю в 20%. Тогда как на указанном месторождении ранее были установлены промышленные запасы никель-кобальтовых руд и имелся расторгнутый контракт по добыче с ТОО "Г", – говорится в сообщении.

Отмечается, что месторождение было подготовлено к промышленной отработке и подлежало выставлению на аукцион для заключения контракта или лицензии на добычу как объект с утвержденными балансовыми запасами промышленной категории, что позволило бы государству после аукциона получить значительные поступления в бюджет – в более 40,6 млрд тенге.

Позже вице-министр продал третьим лицам эти 20% доли в уставном капитале ТОО "С", причем 10% из них за 425 млн тенге.

В результате указанных преступных действий была нарушена нормальная, регламентированная законом деятельность органов госуправления.

Вице-министр незаконно передал АО "К" на разведку месторождение с балансовыми промышленными запасами на свыше 5,5 трлн тенге. АО "К" передала право на недропользование ТОО "С", с дальнейшим намерением заключения контракта на добычу.

Подсудимый вину не признал и просил суд его оправдать.

"Смягчающим уголовную ответственность и наказание обстоятельством судом признано наличие малолетних детей. Отягчающими – нарушение принятой им присяги. Санкция ч.4 ст.361 предусматривает наказание до 7 лет ограничения либо лишения свободы. Подсудимый признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и осужден к 7 годам лишения свободы, с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе", – заявили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.

В 2019 году Тимур Токтабаев был освобожден от должности вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК в связи с переходом на другую работу. Работал в структуре Министерства индустрии и инфраструктурного развития с 2011 года.

7 ноября 2022 года он был задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.

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