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Травля и издевательства: четвероклассник пытался покончить с собой в Алматинской области

аспирин, суицид, школьник Фото: pixabay
Инцидент произошел в поселке Бесагаш Талгарского района Алматинской области. Мальчик написал предсмертную записку, выпил пачку аспирина и лег спать. Школьника в тяжелом состоянии нашла его мать, которая вызвала скорую помощь, сообщает Zakon.kz.

В управлении полиции Талгарского района Алматинской области подтвердили, что несовершеннолетний ребенок, находясь дома, выпил около 10 таблеток, предположительно «Ацетилсалициловой кислоты».

"11 сентября в УП Талгарского района с заявлением обратилась гражданка Б по факту медикаментозного отравления ее несовершеннолетнего сына 2013года рождения. Данный факт зарегистрирован в УП Талгарского района по статье 105 часть 3 УК РК.  В настоящее время, проводятся все необходимые следственные мероприятия с назначением экспертных проверок, для полного, всестороннего и объективного исследования обстоятельств дела. По результатам указанных работ по факту будет принято окончательное процессуальное решение", – сообщили в УП Талгарского района .

На кадрах видео бабушка несовершеннолетнего рассказала, что ее внука подвергали унижениям в школьном туалете, обстригли волосы и порвали рубашку.



В описании видео автор, также пишет о том, что администрация школы призывали мать не сообщать в СМИ. Якобы это будет позором для учебного заведения.

Ранее сообщалось, что в Казахстане приняли комплексный план по защите детей от насилия и суицидов. В документе говорится, что охрана прав и интересов казахстанских детей, защита их от насилия, превенция суицида являются приоритетными направлениями государственной политики.


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Алматинская область Талгарский район
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