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На территорию коттеджного городка в Алматинской области сошел оползень

Оползень сошел в Талгарском районе, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2024 14:46 Фото: zakon.kz
В Талгарском районе Алматинской области в селе Бесагаш на территории коттеджного городка сошел грунт, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в акимате региона, инцидент произошел 2 мая 2024 года в 11:20.

Причиной оползня назвали неустойчивые погодные условия.

"Произошло переувлажнение почвы, в результате самопроизвольно сошел грунт с хребта склона горы предварительным объемом 30 куб. м. Сошедшая масса остановилась у подпорной стены".

Конструкции домов не разрушены, жертв и пострадавших нет. На месте находятся работники ГУ "Казселезащита", ДЧС, МИО и ТОО “КазГидроСпецСтрой”.

23 марта возле алматинского этнокафе "Жайляу" сошла оплывина. Заведение тогда рекомендовали закрыть.

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