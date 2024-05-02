На территорию коттеджного городка в Алматинской области сошел оползень

В Талгарском районе Алматинской области в селе Бесагаш на территории коттеджного городка сошел грунт, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в акимате региона, инцидент произошел 2 мая 2024 года в 11:20.



Причиной оползня назвали неустойчивые погодные условия.



"Произошло переувлажнение почвы, в результате самопроизвольно сошел грунт с хребта склона горы предварительным объемом 30 куб. м. Сошедшая масса остановилась у подпорной стены".

Конструкции домов не разрушены, жертв и пострадавших нет. На месте находятся работники ГУ "Казселезащита", ДЧС, МИО и ТОО “КазГидроСпецСтрой”.

23 марта возле алматинского этнокафе "Жайляу" сошла оплывина. Заведение тогда рекомендовали закрыть.

