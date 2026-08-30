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События

Всю ночь искали туристку, заблудившуюся в горах под Алматы

спасение, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2026 16:27 Фото: скриншот видео
Туристка заблудилась в горах Заилийского Алатау на высоте более 3000 метров. Ее поиски продолжались всю ночь, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в Карасайском районе Алматинской области, в районе горы Вечерняя. Девушка сбилась с тропы в темноте и не смогла самостоятельно найти безопасный путь для спуска. Около полуночи она обратилась за помощью.

На поиски выдвинулись спасатели Республиканской службы спасения "Барыс" МЧС. По первоначально переданным координатам туристку обнаружить не удалось, а позднее связь с ней пропала.

Спасатели продолжили поиски в направлении ущелья и в итоге нашли девушку. Они сопроводили ее по горной местности и вывели в безопасную зону.

Медицинская помощь туристке не потребовалась.

Ранее три девушки заблудились в горах во время спуска с пика Сатпаева высотой 4317 метров. Из-за наступившей темноты они не смогли самостоятельно продолжить путь.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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