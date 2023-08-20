Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП в шахте "Казахстанская" #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Трех человек всю ночь искали в горах Алматы

горы Фото: МЧС РК
Туристы заблудились в горах Алматы. Они сбились с пути при спуске с пика Каменский в горах Заилийского Алатау, сообщает Zakon.kz.

Первого человека удалось найти только под утро, в 06:40.

"20 августа 2023 года при спуске с пика Каменский в горах Заилийского Алатау три человека сбились с тропы и позвонили спасателям. Всю ночь велись поиски, и в 06:40 спасатели РОСО и службы спасения города нашли первого заблудившегося".

Через два с половиной часа нашли еще двух туристов в районе ущелья Каргалинское.

Спасатели рекомендуют сообщить близким о своих планах и кратко описать маршрут, а также время возвращения, прежде чем отправиться в горный поход.

Также в Чарынском каньоне потерялась гражданка России. Искать ее начали 20 августа в 02:00 и спасли в 07:17 утра.

Читайте также

В Петропавловске эвакуировали 24 человека при пожаре в многоэтажке

ЧП на шахте "Казахстанская": температура в шахте составляет 45°С

Лесной пожар в США разрушил около 200 строений

Мухит Турсынали
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
прогноз для знаков зодиака
Какой будет предпоследняя неделя августа для всех знаков зодиака
обмен валют
Курсы валют в обменниках мегаполисов на 19 августа
Что происходит в обменниках Алматы на фоне снижения тенге
Что происходит в обменниках Алматы на фоне снижения тенге
Боевые самолеты разместили на нигерской территории Буркина-Фасо и Мали
Боевые самолеты разместили на нигерской территории Буркина-Фасо и Мали
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления