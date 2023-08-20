Трех человек всю ночь искали в горах Алматы
Фото: МЧС РК
Туристы заблудились в горах Алматы. Они сбились с пути при спуске с пика Каменский в горах Заилийского Алатау, сообщает Zakon.kz.
Первого человека удалось найти только под утро, в 06:40.
"20 августа 2023 года при спуске с пика Каменский в горах Заилийского Алатау три человека сбились с тропы и позвонили спасателям. Всю ночь велись поиски, и в 06:40 спасатели РОСО и службы спасения города нашли первого заблудившегося".
Через два с половиной часа нашли еще двух туристов в районе ущелья Каргалинское.
Спасатели рекомендуют сообщить близким о своих планах и кратко описать маршрут, а также время возвращения, прежде чем отправиться в горный поход.
Также в Чарынском каньоне потерялась гражданка России. Искать ее начали 20 августа в 02:00 и спасли в 07:17 утра.
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