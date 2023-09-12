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Крупную партию наркотиков в машине вез житель Улытауской области

Крупную партию наркотиков в машине вез житель Улытауской области Фото: пресс-служба ДП Улытауской области
В автомобиле, который остановили на трассе сотрудники полиции Улытауской области, обнаружили 15 килограммов марихуаны. Наркотики вез в дорожной сумке пассажир авто, сообщает Zakon.kz.

Оперативную информацию о крупной партии наркотиков получили полицейские региона и организовали ее проверку. Так, они остановили автомобиль Kia Cerato под управлением 46-летнего водителя, сообщает пресс-служба ДП региона.

"Во время досмотра салона транспорта изъята клетчатая сумка, принадлежащая 30-летнему пассажиру, внутри которой находились четыре полиэтиленовых мешка с растительными веществами зеленого цвета со специфическим запахом. Согласно заключению эксперта, изъятые вещества являются марихуаной весом около 15 кг". Пресс-служба ДП области Улытау

В полиции начали досудебное расследование по статье 297 УК РК.

Ранее на трассе Самара – Шымкент в Кызылординской области патрульные полицейские в ходе ОПМ "Қарасора" остановили автомашину Toyota за нарушение ПДД. В автомобиле обнаружена сумка с растительным веществом. По заключению экспертизы, изъятое вещество оказалось высушенной марихуаной весом 25,2 кг.

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