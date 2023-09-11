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Землетрясение в Марокко: количество жертв растет, работам мешают камнепады

Землетрясение в Марокко: количество жертв растет, работам мешают камнепады Фото: pixabay
Власти Марокко сообщают о помехах при работах по разбору завалов на местах землетрясений, которые потрясли девять провинций и префектур. По последним данным, число жертв увеличилось до 2 497 человек, сообщает Zakon.kz.

Спасатели Марокко продолжают работы на разрушенных мощнейшим землетрясением территориях. По последним данным, найдены тела 2 497 человек, их количество, заявляют в министерстве по ЧС страны, будет расти. Пострадавшими на данный момент названы 2 476 человек.


Камнепады, которые продолжают случаться в горных районах страны, мешают работам по поиску и разбору завалов. Техника и люди не могут проехать в отдельных местах трасс, так как огромные камни перекрывают движение.

Кроме того, в сети появилось видео с высоты птичьего полета, на котором показаны кадры разрушений, которые принесла стихия стране.


Мощное землетрясение магнитудой 6.9 произошло 8 сентября в Марокко. Местные СМИ изначально сообщали о 296 погибших. Многие здания превратились в руины. В некоторых регионах страны отключено электричество, также частично нарушено водоснабжение.

Подземные толчки ощущались от столицы страны – Рабат – до города Сиди-Ифни на юге королевства.

Эпицентр находился примерно в 70 км к юго-западу от Марракеша – одного из крупнейших городов страны с почти миллионным населением. Большинство жителей в панике покинули свои дома из-за страха дальнейших толчков.

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