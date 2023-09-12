Какой город в Казахстане лидирует по количеству ДТП

Согласно данным аналитиков, за январь–август 2023 года в Казахстане зарегистрировали 8,3 тыс. дорожно-транспортных происшествий. Это на 12,5% меньше, чем зафиксировано годом ранее: в 2022 году число ДТП составляло 9,4 тыс. случаев, сообщает Zakon.kz.

Как говорится в исследовании Ranking.kz за 12 сентября 2023 года, чаще всего ДТП регистрировались в Алматы: с начала года – 2 тыс. аварий.

В тройку антилидеров также попали:

Алматинская область (826 случаев):

Жамбылская область (614 случаев).

Примечательно, что меньше всего ДТП зафиксировали в Улытауской области: 42 случая.

Далее, как уточняют эксперты, идут Атырауская и Карагандинская области: 200 и 208 случаев соответственно.

Также сказано, что рост количества ДТП в 2023 году наблюдался в 10 из 20 регионов страны, причем наибольший, в силу статистических особенностей, ожидаемо был отмечен в новосформированных регионах – Абайской и Жетысуской областях.

Кроме того, в отчете говорится про пострадавших и погибших в авариях.





"За январь-август 2023 года в результате ДТП пострадали 11,9 тыс. человек. Несовершеннолетних пострадавших насчитывалось 2,4 тыс. человек. Погибли 1,5 тыс. человек", – заключили специалисты.

11 сентября 2023 года сообщалось, что водитель фуры марки Shacman, двигаясь по улице Караганды в Темиртау, врезался в два других большегруза и получил серьезные травмы. Врачи ампутировали мужчине ногу.