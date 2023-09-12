Житель Шымкента утонул в бочке с битумом

Полицейские и медики изучают обстоятельства гибели мужчины, упавшего в бочку с битумом в Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Шымкента 12 сентября, трагический инцидент произошел утром 11 сентября. В 8:56 службе спасения поступила информация о том, что в ТОО "ОЛАКС" на улице Клары Цеткин мужчина упал в железную бочку с битумом.





Сотрудники спасательного подразделения оперативно прибыли на место происшествия. С применением дыхательного аппарата и альпинистской веревки они вытащили тело мужчины, но спасти его не удалось.

"Для выяснения всех обстоятельств происшествия тело передали сотрудникам полиции и скорой медицинской помощи", – сообщили в пресс-службе ДП Шымкента.

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