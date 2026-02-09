В Шымкенте обнаружили тела трех человек в квартире жилого дома

В Шымкенте устанавливаются обстоятельства гибели трех человек, тела которых были обнаружены в одной из квартир микрорайона Восток, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 9 февраля Оtyrar.kz, информацию подтвердили в городском департаменте по чрезвычайным ситуациям. Как уточняется, сигнал в экстренные службы поступил от соседей, обеспокоенных тем, что жильцы квартиры длительное время не выходили на связь и не открывали дверь.

"8 февраля в 16:36 на пульт экстренной службы 112 поступило сообщение о том, что жильцы одной из квартир длительное время не выходят на связь и не открывают дверь. На место происшествия была направлена бригада оперативно-спасательного отряда. После вскрытия двери спасатели обнаружили в квартире тела трех человек. К работе привлечены сотрудники соответствующих служб", – сообщили в ведомстве.

В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, причиной трагедии могло стать отравление природным газом.

Отмечается, что признаков насильственной смерти на телах погибших не обнаружено.

Ранее похожая трагедия произошла в Актобе. Мать и трех ее детей нашли мертвыми во времянке, расположенной во дворе частного дома.