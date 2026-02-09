#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
494.75
586.77
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
494.75
586.77
6.38
Происшествия

В Шымкенте обнаружили тела трех человек в квартире жилого дома

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2026 01:07 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Шымкенте устанавливаются обстоятельства гибели трех человек, тела которых были обнаружены в одной из квартир микрорайона Восток, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 9 февраля Оtyrar.kz, информацию подтвердили в городском департаменте по чрезвычайным ситуациям. Как уточняется, сигнал в экстренные службы поступил от соседей, обеспокоенных тем, что жильцы квартиры длительное время не выходили на связь и не открывали дверь.

"8 февраля в 16:36 на пульт экстренной службы 112 поступило сообщение о том, что жильцы одной из квартир длительное время не выходят на связь и не открывают дверь. На место происшествия была направлена бригада оперативно-спасательного отряда. После вскрытия двери спасатели обнаружили в квартире тела трех человек. К работе привлечены сотрудники соответствующих служб", – сообщили в ведомстве.

В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, причиной трагедии могло стать отравление природным газом.

Отмечается, что признаков насильственной смерти на телах погибших не обнаружено.

Ранее похожая трагедия произошла в Актобе. Мать и трех ее детей нашли мертвыми во времянке, расположенной во дворе частного дома.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Тело мужчины обнаружили на лавочке во дворе жилого дома в Актау
20:22, 07 января 2025
Тело мужчины обнаружили на лавочке во дворе жилого дома в Актау
Тело мужчины нашли в подвале жилого дома в Актау
18:43, 27 ноября 2024
Тело мужчины нашли в подвале жилого дома в Актау
Порубила топором – тело мужчины обнаружили в квартире в Алматы
13:31, 04 октября 2024
Порубила топором – тело мужчины обнаружили в квартире в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Боксёр Джейк Пол расплакался после победы своей невесты на Олимпиаде-2026
01:19, 10 февраля 2026
Боксёр Джейк Пол расплакался после победы своей невесты на Олимпиаде-2026
Джон Джонс ответил, с каким легендарным бойцом ММА не хотел бы драться
00:44, 10 февраля 2026
Джон Джонс ответил, с каким легендарным бойцом ММА не хотел бы драться
Казахстанские прыгуны с трамплина провалились на Олимпиаде-2026
00:04, 10 февраля 2026
Казахстанские прыгуны с трамплина провалились на Олимпиаде-2026
Громкая сенсация произошла на турнире с участием Елены Рыбакиной
23:31, 09 февраля 2026
Громкая сенсация произошла на турнире с участием Елены Рыбакиной
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: