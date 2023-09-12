В Атырауской области мужчина ушел на рыбалку и пропал
Фото: polisia.kz
В Атырауской области 10 сентября вместе с друзьями ушел на рыбалку и не вернулся домой.
По информации ДП Атырауской области, 10 сентября родные Ербола Кусаинова, 1987 г.р., сообщили в полицию, что он вместе с друзьями он ушел на рыбалку и не вернулся домой.
"ДП, ДЧС области и 80 бойцов Нацгвардии, кинологическое подразделение и водолазы задействованы в розыске", – говорится в сообщении.
Фото: polisia.kz
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