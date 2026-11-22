Мужчина рано утром отправился на рыбалку на моторной лодке и не вернулся в ожидаемое время, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям 22 ноября 2026 года, он находился в 15 километрах от города Приозерска Карагандинской области.

"После поступления сообщения незамедлительно были организованы поисково-спасательные работы. К поискам привлекли силы и средства подразделений МЧС", – говорится в сообщении.

Спасатели нашли мужчину на акватории озера, в 24 километрах от береговой линии. Как выяснилось, во время рыбалки сломался двигатель моторной лодки, из-за чего он не смог самостоятельно добраться до берега.

В Карагандинской области трое жителей Шахтинска отправились на рыбалку на реку Есен и погибли.

