Заместителя акима Узынкольского района освободили от должности из-за ЧП на праздничном мероприятии

Заместитель акима Костанайской области Ринат Мухаметкалиев сказал, что от занимаемых должностей освобождены замакима района и руководитель отдела, которые были ответственными за организацию проведения мероприятия со стороны акимата, на котором девочку ударило током, сообщает Zakon.kz.

По информации "Нашей газеты", мероприятие было организовано частным предпринимателем по заказу акимата района. По данному факту полиция проводит следственные мероприятия, по итогам которых будут определены виновные лица.

"Ранее акимом области указывалось на необходимость строгого соблюдения всех мер безопасности при проведении массовых мероприятий. В связи с произошедшей трагедией за отсутствие надлежащего контроля аким Узункольского района привлечен к строгой дисциплинарной ответственности. Кроме того, от занимаемых должностей освобождены заместитель акима района и руководитель отдела, которые были ответственными за организацию проведения мероприятия со стороны акимата", – сказал Мухаметкалиев.

25 августа 9-летнюю девочку ударило током на праздничном мероприятии в Костанайской области.

Как сообщили в ДП Костанайской области, на месте ей была оказана первая неотложная медицинская помощь врачами, которые дежурили на мероприятии. Девочку госпитализировали в больницу.

30 августа стало известно, что в Костанай прибыли медики из столицы.