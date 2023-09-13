Гибель после удара током: главврач прокомментировал смерть девочки в больнице Костаная

12 сентября стало известно, что девятилетняя девочка, которую ударило током на пенной вечеринке в Костанайской области, скончалась в больнице. Смерть ребенка прокомментировал главный педиатр области, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал Нурлан Ержанов, главный врач деткой областной больницы Костанайской области, врачи боролось за жизнь ребенка с первых минут прибытия на место происшествия. Об этом пишет портал Наш Костанай.

"Когда нам 25 августа в 19:30 поступил сигнал, мы сразу же собрали бригаду и отправили ее санавиацией наземным транспортом в Узунколь. Заведующий реанимацией оказал помощь на месте, состояние девочки стабилизировали и выехали в Костанай. В течение шести часов доставили к нам. Главную роль тут играет время и характер травмы. Никто не знает, сколько времени ребенок после удара током провел в бессознательном состоянии. Единственное, хочу отметить, что без кислорода мозг не может прожить больше пяти минут. Характер травмы сам по себе тяжелый. Девочка все время была без сознания и на аппарате ИВЛ". Нурлан Ержанов, главный педиатр Костанайской области

Врач отметил, что все этапы лечения пострадавшего ребенка были согласованы со специалистами столичного центра материнства и детства.

"Несколько раз в день мы делали УЗИ и ЭКГ и направляли результаты в Астану. Были консультации нейрохирургов, 30 августа к нам прилетели главнный внештатный реаниматолог минздрава, нейрохирург. Очно осмотрели ребенка, дали рекомендации. Но, к сожалению, медицина оказалась бессильна. Мы сделали все, что могли". Нурлан Ержанов

Утром 12 сентября стало известно, что девятилетняя девочка, которая получила серьезные травмы при ударе током на пенной вечеринке в одном из районов Костанайской области. Трагедия произошла 25 августа. В тот же день ребенка доставили в областной центр, где лечением занялись медики Костаная, которые привлекли столичных специалистов. 30 августа на место приехали врачи из центра материнства и детства.

В тот же день, 30 августа, от занимаемых должностей освобождены замакима района и руководитель отдела, которые были ответственными за организацию проведения мероприятия со стороны акимата. Было начато расследование, статью которого переквалифицировали 12 сентября после смерти ребенка.