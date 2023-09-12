53 пакета могут стоить жителю ЗКО 15 лет жизни

До 15 лет заключения грозит жителю Западно-Казахстанской области за хранение 1500 разовых доз синтетических наркотиков, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП ЗКО 12 сентября, сотрудники управления по противодействию наркопреступности задержали 29-летнего мужчину по подозрению в причастности к незаконному обороту синтетических наркотиков в Атырау.

При обыске у подозреваемого изъяли 50 свертков с белым порошком. Еще три пакета нашли у него по месту жительства. Полиция установила, что мужчина приехал в Атырау с целью трудоустройства.

"По заключению экспертизы выяснилось, что изъятые вещества представляют собой синтетические наркотики общей массой 447,89 грамма, что составляет 1500 доз. Подозреваемый задержан, применена мера пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в сообщении полиции.

Идет досудебное расследование по ч. 3 ст. 297 УК. Эта статья УК РК предусматривает лишение свободы на срок от десяти до 15 лет.

Ранее в автомобиле, который остановили на трассе сотрудники полиции Улытауской области, обнаружили 15 килограммов марихуаны.