Так были ли пытки? Оправдательный приговор 12 сотрудникам колонии отменили

Постановлением судебной коллегии по уголовным делам Акмолинского областного суда приговор уголовного суда по делу в отношении 12 сотрудников КУИС Атбасарского района отменен, сообщает Zakon.kz.

В Акмолинском облсуде напомнили, что сотрудников КУИС обвиняли в применении недозволенных методов воздействия (пытки) на осужденных, отбывающих наказание в исправительном учреждении города Атбасара.

В феврале 2025 года вердиктом присяжных заседателей подсудимых признали невиновными и оправдали за отсутствием события преступления.

Прокуратура Акмолинской области после такого вердикта внесла протест. И суд высокой инстанции решение суда первой инстанции отменил.

"Основаниями к отмене приговора явились допущенные судом первой инстанции процессуальные нарушения: в присутствии присяжных заседателей были исследованы вопросы, не подлежащие обсуждению с их участием. Это могло вызвать их неверное мнение в отношении потерпевших. Более того, не было обеспечено выступление в судебных прениях ряда потерпевших", – сообщили в суде.

Дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд в другом составе.

Десятки заключенных, прибывших в Атбасар в августе 2023 года, заявили, что их избили 25 сотрудников колонии.

Ранее в Алматы вынесли приговор двум сотрудникам полиции, применившим пытки с целью получения от задержанного признательных показаний.