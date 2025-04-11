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События

Так были ли пытки? Оправдательный приговор 12 сотрудникам колонии отменили

Тюрьма, тюрьмы, места лишения свободы, зона, решетка, лишение свободы, заключенный, заключенные, заключение, колония, место заключения, места заключения, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2025 11:10 Фото: Zakon.kz
Постановлением судебной коллегии по уголовным делам Акмолинского областного суда приговор уголовного суда по делу в отношении 12 сотрудников КУИС Атбасарского района отменен, сообщает Zakon.kz.

В Акмолинском облсуде напомнили, что сотрудников КУИС обвиняли в применении недозволенных методов воздействия (пытки) на осужденных, отбывающих наказание в исправительном учреждении города Атбасара.

В феврале 2025 года вердиктом присяжных заседателей подсудимых признали невиновными и оправдали за отсутствием события преступления.

Прокуратура Акмолинской области после такого вердикта внесла протест. И суд высокой инстанции решение суда первой инстанции отменил.

"Основаниями к отмене приговора явились допущенные судом первой инстанции процессуальные нарушения: в присутствии присяжных заседателей были исследованы вопросы, не подлежащие обсуждению с их участием. Это могло вызвать их неверное мнение в отношении потерпевших. Более того, не было обеспечено выступление в судебных прениях ряда потерпевших", – сообщили в суде.

Дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд в другом составе.

Десятки заключенных, прибывших в Атбасар в августе 2023 года, заявили, что их избили 25 сотрудников колонии.

Ранее в Алматы вынесли приговор двум сотрудникам полиции, применившим пытки с целью получения от задержанного признательных показаний. 

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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