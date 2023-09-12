В Алматы во время учебной тренировки перевернулась пожарная автолестница
Фото: pixabay
12 сентября на резервуаре объекта алматинский филиал ТОО "Sinooil", расположенного в Жетысуском районе, проходила учебная тренировка, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе ДЧС города Алматы, в 12:47 пожарная автолестница АЛ-50 при развертывании опрокинулась на левый бок.
"Пострадавших нет. Назначена служебная проверка", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что алматинцев предупредили об общегородской сейсмотренировке.
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