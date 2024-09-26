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Машина перевернулась на трассе Алматы – Усть-Каменогорск: погибли два человека

ДТП, Алматы - Усть-Каменогорск трасса, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2024 17:52 Фото: ДП Жетысуской области
26 сентября на трассе в Жетысуской области произошло смертельное ДТП, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции региона, водитель автомобиля Toyota Estima, двигаясь по трассе Алматы – Усть-Каменогорск, не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась.

"Водитель и пассажир скончались на месте. По данному факту начато досудебное расследование. Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших. Уважаемые водители, настоятельно призываем вас строго соблюдать правила дорожного движения", – сказано в сообщении полиции.

24 сентября в Алматы произошла смертельная авария: на проспекте Достык Hyundai Elantra насмерть сбил пешехода.

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