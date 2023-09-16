Рваные раны в паху: собака напала на четырехлетнего ребенка в ЗКО

В Бурлинском районе Западно-Казахстанской области собака напала на четырехлетнего малыша во время прогулки и покусала его в области паха, сообщает Zakon.kz.

Серьезные травмы нанесла малышу напавшая на него собака. Врачи диагностировали у ребенка рваные раны в области паха и травму бедренной кости. Пострадавший перенес операцию и находится в больнице, передает Мой город.

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения, ребенок перенес сложную операцию и находится под наблюдением специалистов. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Тем временем, в полиции на владельца собаки административный протокол по статье 407-2 КоАП РК "Нарушение законодательства РК в области ответственного обращения с животными". Ему грозит штраф до 10 МРП.

Известно, что мальчик гулял на площадке после детского сада, в этот момент на него набросился соседский пес. Собака привита, но не чипирована. Хозяин намерен усыпит животное.

Ранее стало известно, что в городе Алтай Восточно-Казахстанской области оставшаяся без присмотра овчарка набросилась на восьмилетнего ребенка и серьезно покусала его.