В Шымкенте из больницы сбежала мошенница

Сбежавшую из больницы мошенницу разыскивает полиция Шымкента. Стражи порядка обращаются ко всем, кто владеет информацией о злоумышленнице, сообщает Zakon.kz.

В сообщении правоохранителей за 13 сентября сказано, что жительница Шымкента Феруза Корчиева (1983 года рождения) обманула граждан на 12,7 млн тенге.

"Пообещав освободить имущество знакомого от залога, взяла у него крупную сумму денег, после чего перестала выходить на связь. Факт полицейские зарегистрировали по ч. 4 ст. 190 УК РК". Пресс-служба ДП Шымкента

В настоящее время она скрывается от органов уголовного преследования.

Как уточнили в ведомстве, ранее женщина была доставлена на карете скорой помощи в больницу в связи со здоровьем и сбежала из медучреждения.

"Всех, кто владеет какой-либо информацией о ее местонахождении, просим сообщить по телефонам: 102, 8-7252-33-98-42, 8-702-757-79-57, 97-60-09". Пресс-служба ДП Шымкента

8 сентября сообщалось, что жители ВКО отдали интернет-мошенникам более 600 млн тенге. По данным полиции, согласно заранее спланированной преступной схемы, вывод денежных средств осуществляется дропперами, то есть лицами, которые, используя свои личные данные через банкоматы, обналичивают денежные средства и разными способами передают их организаторам.