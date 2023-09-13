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Жители ВКО отдали интернет-мошенникам более 600 млн тенге

интернет-мошенничество Фото: freepik
8 сентября стражами порядка под руководством начальника ДП ВКО Ерлана Омарбекова совместно с представителями более 10 крупных банков региона проведена рабочая встреча по профилактике, предупреждению и раскрытию интернет-мошенничества, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДП региона, на встрече присутствовали представители суда.

"На сегодняшний день количество интернет-мошенничеств по области занимает более 60% от всей имеющейся преступности, а причиненный ущерб составляет более 600 млн тенге. Как показывает анализ, основной способ мошенничества, это оформление онлайн-кредитов, зачастую на достаточно крупные суммы, которые приносят значительный ущерб доверчивым гражданам", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что, согласно заранее спланированной преступной схемы, вывод денежных средств осуществляется дропперами, то есть лицами, которые используя свои личные данные через банкоматы, обналичивают денежные средства и разными способами передают их организаторам.

Ранее в Департаменте полиции Алматы 24 августа 2023 года рассказали, как уберечь себя от интернет-мошенников.

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Елена Беляева
Восточно-Казахстанская область
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