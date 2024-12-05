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Полиция Алматы раскрыла личность сбежавшего из-под конвоя

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, телефон полиции, полиция, ЦОУ, заведенные дела, дело, полицейский, показание, показания, заявление, заявления, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2024 09:13 Фото: Zakon.kz
Полицейские Алматы разыскивают мужчину, который в среду, 4 декабря 2024 года, совершил побег из автомобиля конвойной службы. Стражи порядка опубликовали фото и раскрыли имя сбежавшего, сообщает Zakon.kz.

Согласно ориентировке, опубликованной уже 5 декабря, полиция Алматы разыскивает гражданина Аубакри К.Е. 1996 года рождения.


Полиция Алматы раскрыла личность сбежавшего из-под конвоя, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2024 09:13

Фото: пресс-служба ДП Алматы

Также есть приметы: рост 165-170 см., худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие. Из особых примет: искривленный нос.

"Убедительная просьба ко всем, кому что-либо известно о местонахождении Аубакри К.Е., сообщить об этом по следующим телефонам: 8-701-758-67-60; 8-778-158-54-44; 254-40-42 или 102".Пресс-служба ДП Алматы

О побеге подсудимого стало известно 4 декабря. Тогда в полиции сообщили, что проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на задержание подсудимого в краже чужого имущества, совершившего побег из автомобиля конвойной службы. Также была начата служебная проверка.

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