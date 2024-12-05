Полиция Алматы раскрыла личность сбежавшего из-под конвоя

Фото: Zakon.kz

Полицейские Алматы разыскивают мужчину, который в среду, 4 декабря 2024 года, совершил побег из автомобиля конвойной службы. Стражи порядка опубликовали фото и раскрыли имя сбежавшего, сообщает Zakon.kz.

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