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Происшествия

Иностранец отличился на борту самолета Москва – Астана

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2026 18:01 Фото: Zakon.kz
На борту самолета рейсом Москва – Астана нетрезвый пассажир устроил дебош, за что был наказан после приземления, сообщает Zakon.kz.

По информации транспортной полиции, после приземления воздушного судна в аэропорту Астаны мужчина по акту был передан сотрудникам Управления полиции на транспорте.

"Транспортными полицейскими установлено, что 36-летний иностранный гражданин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок: не выполнял требования членов экипажа и выражался нецензурной бранью в адрес других пассажиров", – рассказал 18 сентября 2026 года заместитель начальника Департамента полиции на транспорте Курмет Мажикенов.

Мужчина привлечен к ответственности по нескольким фактам: мелкое хулиганство, распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения, а также нарушение правил поведения на борту воздушного судна.

"Решением суда иностранный гражданин арестован на 12 суток. Кроме того, установлено, что ранее, в течение года, пассажир уже привлекался к ответственности за употребление алкоголя", – дополнили в полиции.

Транспортные полицейские ранее рассказали о привлечении сразу нескольких иностранцев за курение в самолете: на рейсах Сеул – Алматы, Алматы – Шымкент и Тбилиси – Астана.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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