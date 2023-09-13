Пропавшего в Атырауской области мужчину нашли мертвым

Тело Ербола Кусаинова, которого разыскивали в Атырауской области с 10 сентября, обнаружили в реке Урал. По предварительным данным, мужчина утонул, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе регионального ДП 13 сентября, тело Ербола Кусаинова нашли в 9:30 в 50 метрах от места, куда он отправился на рыбалку. По предварительной информации, мужчина утонул.

"Назначена судебно-медицинская экспертиза, ведутся следственные действия", – сообщили в полиции.

Ербол Кусаинов 10 сентября отправился рыбачить с друзьями и не вернулся. В его поисках задействовали ДП, ДЧС области и 80 бойцов Нацгвардии, кинологическое подразделение и водолазов.