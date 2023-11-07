Без вести пропавшего мужчину нашли мертвым в Карагандинской области

Тело без вести пропавшего мужчины обнаружили во дворе дома у односельчанина в Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

В полицию поступило заявление от жительницы поселка Осакаровка. Она просила помочь ей найти ее сожителя.

Она рассказала, что 24 октября мужчина вышел из дома и до настоящего времени не вернулся.



"6 ноября в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили жителя поселка, у которого, во время осмотра хозяйственных построек дома, обнаружили труп без вести пропавшего мужчины, – рассказал начальник ДП области Санжар Адилов.

Ведется досудебное расследование по статье 99 УК РК "Убийство". Назначены соответствующие экспертизы.

Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания.

Ранее в Алматинской области нашли тело полицейского.