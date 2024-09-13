Годовалый ребенок погиб в страшном пожаре в Алматы

В Алматы произошел пожар, в результате которого погиб ребенок, сообщает Zakon.kz.

Чрезвычайно происшествие случилось 12 сентября. Местные жители рассказали, что услышали громкий хлопок, выбежали на улицу и стали очевидцами крупного пожара.

"В 23:32 силы и средства ДЧС Алматы автоматически были направлены по повышенному рангу вызова на сообщение о пожаре в частном доме по ул. Ногайбаева Жетысуского района. По прибытии к месту вызова через четыре минуты (в 23:36) установлено, что открытым пламенем горит мансардный этаж деревянного частного дома, хозпостройки и времянка на площади 200 кв. м, произошло обрушение конструкций", – прокомментировали в пресс-службе ДЧС Алматы.

Пожар разрастался из-за того, что стены дома и мансардный этаж выполнены из дерева. С места происшествия также вынесли один газовый баллон (50 л.).

"В ходе разведки и тушения пожара спасены два человека: госпитализированы в ГКБ №4 в бессознательном состоянии мужчина 1994 г.р., женщина 1993 г.р. К сожалению, до прибытия пожарных погиб ребенок 2023 г.р.", – сообщили в ДЧС.

В ведомстве также рассказали, что профилактическая разъяснительная работа (подомовой обход частного сектора) в том районе проводилась два раза: в ноябре 2023 года и в феврале 2024 года.

В ДЧС напоминают о соблюдении правил пожарной безопасности: не оставлять в сети электроприборы, зарядные устройства, не курить в постели. При возникновении пожара незамедлительно сообщать на линию "101" и "112".

9 сентября на окраине Алматы загорелась крыша нефункционирующего помещения с переходом на ломбард. Во время тушения спасатели вынесли 50-литровый газовый баллон.