Филиал "КазАвтоЖол" заключил сделку на два миллиарда тенге без торгов

Акмолинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол" заключил договор без проведения конкурса со ссылкой на чрезвычайную ситуацию в виде аварийности моста через реку Ишим, сообщает Zakon.kz.

В сообщении Главной транспортной прокуратуры за 14 сентября 2023 года сказано, что по данной сделке планировался капитальный ремонт автодороги республиканского значения "Жаксы-Есиль-Бузулук" со строительством нового моста на сумму 2,3 млрд тенге.

Как выяснилось, данный мост не находился в состоянии, требующем безотлагательного экстренного вмешательства, какие-либо иные обстоятельства непреодолимой силы и технологических нарушений, препятствовавших проведению конкурентных процедур, также не имелись.

"В рамках договора на счет подрядчика перечислен аванс в размере 200 млн тенге, однако какие-либо работы так и не были начаты. Все эти обстоятельства подтверждены заключением аудиторов от 13 декабря 2022 года, который был обжалован подрядчиком в судебном порядке". Пресс-служба Главной транспортной прокуратуры

По результатам разбирательства 30 мая 2023 года суд отказал в удовлетворении иска о признании заключения (отчета) внутреннего аудита недействительным.

"Судебный акт вступил в силу 23 августа 2023 года. Для дачи правовой оценки действиям должностных лиц филиала начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса РК за присвоение вверенного чужого имущества". Пресс-служба Главной транспортной прокуратуры

В мае 2023 года стало известно, что "КазАвтоЖол" выявил нарушения в работе некоторых начальников дорожных пунктов.