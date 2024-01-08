Антикор раскрыл подробности дела в отношении замдиректора филиала "КазАвтоЖола"

Антикор по Жамбылской области проводит досудебное расследование в отношении должностных лиц Жамбылского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол" по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере при строительстве пункта пропуска "Кордай", сообщает Zakon.kz.

Предварительная сумма ущерба составляет более 194 млн тенге.

"С санкции суда все подозреваемые: заместитель директора филиала КазАвтоЖол, представитель подрядной организации и эксперт технического надзора заключены под стражу. Следствие продолжается. В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", – говорится в сообщении.

6 января 2024 года журналист Михаил Козачков в своем Telegram-канале заявил, что в Таразе проходят следственные мероприятия Антикоррупционной службы в отношении руководителей местного филиала "КазАвтоЖола" из-за якобы их бездействия во время первых снегопадов. По предварительной информации, досудебное расследование ведется по статье "Хищение". При этом в "КазАвтоЖоле" опровергли информацию о задержании сотрудников.

Позднее появилась информация, что в Жамбылской области при получении взятки задержали замдиректора областного подразделения "КазАвтоЖола" Даурена Тультаева.

8 января Агентство РК по противодействию коррупции подтвердило информацию о начале расследования в отношении заместителя директора Жамбылского областного филиала АО "Национальная компания "КазАвтоЖол".