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Шепелявого наркодилера с "синтетикой" во рту задержали в Караганде

Шепелявого наркодилера с "синтетикой" во рту задержали в Караганде Фото: polisia.kz
Полиция Карагандинской области задержала подозреваемого в распространении наркотиков, который переносил запрещенные вещества во рту. Наркодилера выдала шепелявость, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области 14 сентября, сотрудники отделения по противодействию наркопреступности УП Абайского района Карагандинской области задержали в региональном центре подозреваемого в распространении синтетических наркотиков.

Внимание полицейских привлекла необычная шепелявость мужчины. При обыске выяснилось, что он переносил сверток с подозрительным белым порошком во рту. Кроме того, у задержанного изъяли сумку, в которой были девять свертков с тем же веществом. Подозреваемый не стал отрицать свою вину.

"Он дал признательные показания, пояснив, что предварительно разложил по тайникам несколько пакетиков с синтетическим наркотиком в районе одного из рынков города. Во время проверки и уточнения показаний задержанного полицейские обнаружили пять свертков с веществом белого цвета. Общий вес изъятой "синтетики" составил более восьми граммов. Назначены соответствующие экспертизы. Ведется досудебное расследование по статье 297 УК РК", – сообщили в полиции.

Подозреваемого отправили под арест, ему грозит лишение свободы на срок от десяти до 15 лет.

О том, чем опасны для казахстанцев синтетические наркотики, читайте подробнее здесь.

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