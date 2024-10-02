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Законодательство РК

Экономист крупной стройкомпании в Астане украл у нее более 100 млн тенге

Зал суда, суд, молоток судьи, молоток, судейский молоток, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2024 12:52 Фото: freepik
В Астане осудили экономиста крупной строительной компании, который украл у работодателя более 100 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

По информации суда Астаны, приговор огласили 18 июля 2024 года.

"Калабаев признан виновным в неоднократном совершении мошенничества в особо крупном размере и осужден к 6 годам лишения свободы", – сказано в распространенном 2 октября сообщении.

Осужденный, будучи экономистом в крупной строительной компании, имея доступ к базе "1С бухгалтерия", добавил в список контрагентов фирму, оформленную на его супругу. После чего предоставлял в бухгалтерию недействительные счета на оплату от этой фирмы для перечисления денег.

"Таким образом, без выполнения работ и оказания услуг на счет фирмы супруги со счета строительной компании были переведены в период с января по апрель 2022 года денежные средства на сумму более 73,3 млн тенге. И в период с мая по август 2022 года перечислено 26,8 млн тенге, которыми Калабаев распорядился по своему усмотрению", – озвучили в суде.

Всего строительной компании был причинен ущерб на общую сумму свыше 100 млн тенге.

Не согласившись с приговором, осужденный и его защитники обжаловали его, просили оправдать.

"Поскольку вина осужденного доказана показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, сведениями о денежных переводах, протоколами осмотра предметов и документов, ответами из букмекерской конторы и другими материалами уголовного дела, постановлением судебной коллегии по уголовным делам суда Астаны от 2 октября 2024 года приговор первой инстанции оставлен без изменения и вступил в законную силу", – резюмировали в пресс-службе суда Астаны.

Ранее в Астане вынесли приговор ипотечной мошеннице, которая заработала более 55 млн тенге.

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