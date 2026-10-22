Дорожный конфликт перерос в угрозы пистолетом в Алматы

В Алматы на Восточной объездной дороге возле "Халык Арены" произошел конфликт между двумя водителями, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал очевидец, во время движения молодые люди пытались подрезать друг друга.

После остановки один из автомобилистов достал пистолет и начал угрожать оппоненту. Второй водитель уехал с места происшествия и обратился в полицию.

Сотрудники полиции установили местонахождение подозреваемого и задержали его. При осмотре автомобиля в бардачке обнаружили пистолет, который изъяли и направили на экспертизу. По предварительным данным, оружие оказалось пневматическим.

Мужчину доставили в районное управление полиции для дальнейшего разбирательства. За мелкое хулиганство ему может грозить административный арест сроком до 15 суток.

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