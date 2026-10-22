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Происшествия

Дорожный конфликт перерос в угрозы пистолетом в Алматы

Дорожный конфликт с пистолетом закончился арестом в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 00:24 Фото: Zakon.kz
В Алматы на Восточной объездной дороге возле "Халык Арены" произошел конфликт между двумя водителями, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал очевидец, во время движения молодые люди пытались подрезать друг друга.

После остановки один из автомобилистов достал пистолет и начал угрожать оппоненту. Второй водитель уехал с места происшествия и обратился в полицию.

Дорожный конфликт с пистолетом закончился арестом в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 00:24

Фото: Zakon.kz

Сотрудники полиции установили местонахождение подозреваемого и задержали его. При осмотре автомобиля в бардачке обнаружили пистолет, который изъяли и направили на экспертизу. По предварительным данным, оружие оказалось пневматическим.

Дорожный конфликт с пистолетом закончился арестом в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 00:24

Фото: Zakon.kz

Мужчину доставили в районное управление полиции для дальнейшего разбирательства. За мелкое хулиганство ему может грозить административный арест сроком до 15 суток.

Дорожный конфликт с пистолетом закончился арестом в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 00:24

Фото: Zakon.kz

Ранее сообщалось, что казахстанку оштрафовали из-за песен сына в парке.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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