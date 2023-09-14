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Женщина с ножом в руках распугала прохожих в Семее

Женщина с ножом в руках распугала прохожих в Семее Фото: pixabay
Полицейские заметили женщину с ножом около роддома в Семее. Ее задержали и доставили в участок, сообщает Zakon.kz.

По данным ДП Абайской области, чтобы обезопасить горожан правоохранители задержали 34-летнюю жительницу и доставили ее в ближайший отдел полиции.

Экспертиза подтвердила, что изъятый у женщины предмет является холодным оружием и был изготовлен самодельным способом.

"По данному инциденту начато досудебное расследование по статье 287 Уголовного кодекса РК. Подробности произошедшего выясняются в ходе следствия". ДП Абайской области 

В Караганде потасовка водителей попала на видео. Камера зафиксировала, как две машины заехали с проезжей части на парковку и стали разбираться между собой. Ситуация быстро вышла из-под контроля, и один из водителей, столкнувшись с молодыми парнями, решил использовать нож в целях самообороны.

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