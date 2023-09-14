Женщина с ножом в руках распугала прохожих в Семее

Полицейские заметили женщину с ножом около роддома в Семее. Ее задержали и доставили в участок, сообщает Zakon.kz.

По данным ДП Абайской области, чтобы обезопасить горожан правоохранители задержали 34-летнюю жительницу и доставили ее в ближайший отдел полиции.

Экспертиза подтвердила, что изъятый у женщины предмет является холодным оружием и был изготовлен самодельным способом.



"По данному инциденту начато досудебное расследование по статье 287 Уголовного кодекса РК. Подробности произошедшего выясняются в ходе следствия". ДП Абайской области

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