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Павлодарец разбился насмерть, въехав в теплотрассу

Павлодарец разбился насмерть, въехав в теплотрассу Фото: Zakon.kz
ДТП со смертельным исходном произошло в Павлодаре, сообщает Zakon.kz.

Авария произошла 14 сентября в 00:30 напротив садоводства "Металлург" по улице Центральная.

"33-летний водитель автомобиля марки Toyota Camry 40, не справившись с управлением, совершил столкновение с бетонной опорой теплотрассы. В результате ДТП, водитель от полученных травм скончался на месте происшествия", – рассказали в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области.

В полиции уточнили, что машина водворена на специальную штрафную стоянку, назначена судебная медицинская экспертиза.

Ранее в Алматы ночью трое парней перебегали дорогу в неположенном месте, двое успели перебежать, а третьего сбил водитель на BMW 5 серии.

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