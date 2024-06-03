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Мопедист разбился насмерть, врезавшись на полном ходу во внедорожник в Алматы

Мопедист разбился насмерть, врезавшись на полном ходу во внедорожник в Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2024 23:19 Фото: Zakon.kz
3 июня в Алматы произошло смертельное ДТП с участием мопедиста и внедорожника, сообщает Zakon.kz.

Авария произошла на пересечении улиц Жансугурова и Жумабаева. Автомобиль Toyota Land Cruiser 200 двигался по Жансугурова в северном направлении.

Мопедист разбился насмерть, врезавшись на полном ходу во внедорожник в Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2024 23:19

Фото: Zakon.kz

По словам водителя внедорожника, он завершая маневр, повернул на улицу Жумабаева, и в этот момент в него на полном ходу врезался мопед. 

Мопедист разбился насмерть, врезавшись на полном ходу во внедорожник в Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2024 23:19

Фото: Zakon.kz

В результате жесткого удара водитель мопеда, примерно 40-45 лет, врезался в заднюю дверь и отлетел в сторону.

Мопедист разбился насмерть, врезавшись на полном ходу во внедорожник в Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2024 23:19

Фото: Zakon.kz

На место ДТП приехали медики, пострадавшего загрузили в машину скорой помощи, но от полученных травм он скончался, не доехав до больницы.

Личность мужчины не установлена. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции, они выясняют все обстоятельства проишествия. 

Ранее сообщалось о другом ДТП. В Алматы 2 июня около 7 часов утра на пересечении улиц Гоголя и Нурмакова автомобиль Mitsubishi Outlander вылетел с дороги, врезавшись в столб, он упал в арык. 

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