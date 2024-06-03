Мопедист разбился насмерть, врезавшись на полном ходу во внедорожник в Алматы

3 июня в Алматы произошло смертельное ДТП с участием мопедиста и внедорожника, сообщает Zakon.kz.

Авария произошла на пересечении улиц Жансугурова и Жумабаева. Автомобиль Toyota Land Cruiser 200 двигался по Жансугурова в северном направлении.

Фото: Zakon.kz

По словам водителя внедорожника, он завершая маневр, повернул на улицу Жумабаева, и в этот момент в него на полном ходу врезался мопед.



Фото: Zakon.kz

В результате жесткого удара водитель мопеда, примерно 40-45 лет, врезался в заднюю дверь и отлетел в сторону.

Фото: Zakon.kz

На место ДТП приехали медики, пострадавшего загрузили в машину скорой помощи, но от полученных травм он скончался, не доехав до больницы.

Личность мужчины не установлена. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции, они выясняют все обстоятельства проишествия.

Ранее сообщалось о другом ДТП. В Алматы 2 июня около 7 часов утра на пересечении улиц Гоголя и Нурмакова автомобиль Mitsubishi Outlander вылетел с дороги, врезавшись в столб, он упал в арык.