В Уральске расследуют, как посторонние перебираются в женскую камеру в СИЗО

В СИЗО Уральска, здание которого находится в аварийном состоянии, заключенные мужчины записали на видео, как через огромную пробивку в стене перелезают в женскую камеру, передает Zakon.kz.

Издание "Мой город" опубликовало видео, которое якобы снято в учреждении №74 – следственном изоляторе временного содержания Уральска. На кадрах видно, как мужчина переходит через дыру в стене и попадает в другую комнату. Его на видео снимает другой человек.

Автор видео утверждает, что осужденные сделали отверстие в стене старого здания и будто пробрались в женскую камеру.

"Контроль со стороны руководства полностью отсутствует. Так совершаются побеги. Господин министр, примите меры", – подписан ролик.

Также на кадрах молодой человек показывает журнал проверки осужденных и проведения обысков. Он утверждает, что этот документ находится в свободном доступе.





В пресс-службе ДУИС по ЗКО отметили, что по этому инциденту было проведено служебное расследование, однако результаты не сообщаются.

Следственный изолятор Уральска был построен в 1858 году по приказу Екатерины Второй и в настоящее время находится в аварийном состоянии.

Ранее сообщалось, что недостроенное СИЗО в Уральске хотят переделать под здание полиции.