Более 500 нарушений природоохранного законодательства выявили с начала года в Жетысу

В Жетысуской области стражи порядка с начала текущего года выявили 513 нарушений природоохранного законодательства страны, сообщает Zakon.kz.

В этой связи местные защитники флоры и фауны в лице природоохранной полиции и сотрудников ряда подведомственных госучреждений, ведут целенаправленную работу по противодействию браконьерству на территории региона. И как показывает практика, благодаря принятым мерам, удается в значительной степени снизить уровень правонарушений в данном направлении.

"С начала текущего года на территории области выявлено 513 нарушений различного характера. При этом возбуждено 26 досудебных дел. К административной ответственности по указанной линии привлечено 487 лиц", – привели статистику в областном департаменте полиции.

К примеру, на днях на автотрассе "Талдыкорган – Уштобе" сотрудниками полиции был задержан житель Каратальского района, в автомашине которого было обнаружено 18 килограмм краснокнижного осетра (шип). В эти же дни в Панфиловском районе был задержан еще один правонарушитель, в автомашине Toyota Land Cruiser Prado которого была изъята туша джейрана, тоже к слову, являющегося редким животным, занесенным в Красную книгу. Как пояснили правоохранители, по обоим выявленным фактам возбуждены уголовные дела.

Фото: пресс-службы ДП Жетысуской области

В настоящее время в регионе стартовал и продолжается сезон охоты на отдельные виды диких животных. Как пояснили в полиции, сезон открывается поэтапно и будет завершен 31 декабря текущего года.

Сотрудники полиции призывают граждан неукоснительно соблюдать нормы природоохранного законодательства.

"В целях контроля исполнения требований по правилам ведения охоты в области начнут курсировать специальные группы в составе полицейских и работников природоохранных ведомств. На автодорогах будет осуществляться частичная проверка транспортных средств по выявлению фактов браконьерства, а также других нарушений природоохранного законодательства и лицензионно-разрешительной системы (оружие). В этой связи просим жителей и гостей Жетысеской области с пониманием отнестись к их действиям", – проинформировали стражи порядка.

Напомним, в одном из Посланий народу Казахстана глава государства Касым-Жомарт Токаев, говоря о соблюдении природоохранного законодательства, подчеркнул, что "браконьерство пустило глубокие корни, в том числе при попустительстве правоохранительных органов. А браконьеры безжалостно уничтожают природу – наше национальное богатство". В связи с этим, в Уголовный кодекс Республики Казахстан были внесены поправки, ужесточающие ответственность за любые формы браконьерства.

Влад Сергеев