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Общество

Пастуха обвинили в краже трех лошадей на 2 миллиона тенге в Акмолинской области

Лошади, степь , фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2026 09:46 Фото: pixabay
В Акмолинской области расследуют уголовное дело по факту растраты чужого имущества. Ущерб от исчезновения трех лошадей потерпевший оценил в 2 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, недостачу животных обнаружили с августа по сентябрь. С соответствующим заявлением в правоохранительные органы обратился владелец одного из животноводческих предприятий Зерендинского района.

"В ходе разбирательства установлено, что к произошедшему может быть причастен 61-летний пастух, занимавшийся выпасом табуна. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление полной картины происшествия и закрепление доказательств".ДП Акмолинской области

Полицейские призывают владельцев сельскохозяйственных животных регулярно проверять поголовье скота, вести учет и обеспечивать надлежащий контроль за его сохранностью. При обнаружении пропажи важно оперативно обращаться в полицию, предоставляя максимально подробную информацию, которая может помочь в установлении их местонахождения и лиц, причастных к происшествию.

В другом деле хозяин обвинил пастуха в краже его скота на 30 млн тенге в Жамбылской области.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Корреспондент
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