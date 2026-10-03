Пастуха обвинили в краже трех лошадей на 2 миллиона тенге в Акмолинской области

В Акмолинской области расследуют уголовное дело по факту растраты чужого имущества. Ущерб от исчезновения трех лошадей потерпевший оценил в 2 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, недостачу животных обнаружили с августа по сентябрь. С соответствующим заявлением в правоохранительные органы обратился владелец одного из животноводческих предприятий Зерендинского района.

"В ходе разбирательства установлено, что к произошедшему может быть причастен 61-летний пастух, занимавшийся выпасом табуна. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление полной картины происшествия и закрепление доказательств". ДП Акмолинской области

Полицейские призывают владельцев сельскохозяйственных животных регулярно проверять поголовье скота, вести учет и обеспечивать надлежащий контроль за его сохранностью. При обнаружении пропажи важно оперативно обращаться в полицию, предоставляя максимально подробную информацию, которая может помочь в установлении их местонахождения и лиц, причастных к происшествию.

В другом деле хозяин обвинил пастуха в краже его скота на 30 млн тенге в Жамбылской области.