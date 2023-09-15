Застройщиков в Атырау арестовали по подозрению в обмане дольщиков на 650 млн тенге

Досудебное расследование по подозрению в хищении средств дольщиков на сумму в 650 млн тенге начали в отношении двух застройщиков в Атырауской области, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 15 сентября в пресс-службе региональной прокуратуры, расследование начали в отношении учредителей ТОО "Nazik group" и ТОО "Андорра Констракшн". Их подозревают в том, что они незаконно завладели средствами более чем 30 дольщиков.

"В результате действий подозреваемых дольщики по истечении двух лет жилья так и не получили. Учредители указанных товариществ с санкции суда взяты под стражу", – сообщили в прокуратуре Атырауской области.

Граждан, приобретающих жилье на правах долевого участия, призвали проявлять бдительность и обращаться за информацией о застройщиках в управление строительства.

Днем ранее сообщалось, что уголовное дело о хищении средств дольщиков на 606,5 млн тенге расследуют в ВКО.

