Наглых грабителей задержали в Алматы

В Алматы молодые люди заставляли прохожих оформлять кредиты и забирали деньги, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДП города, двое подозреваемых напали на парня и под угрозой применения насилия заставили его оформить кредит, а затем завладели этими деньгами.

"По факту грабежа проводится досудебное расследование. Оба подозреваемых задержаны. Уже сейчас установлена их причастность к нескольким аналогичным преступным эпизодам. В этой связи личности фигурантов тщательно проверяются. Также в рамках следствия проводится работа по возврату потерпевшим награбленного имущества", – отметил начальник отдела полиции при УП Алмалинского района Батуржан Абдумасаров.

В ноябре 2024 года сообщалось о том, что в Москве по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана задержали 33-летнего мужчину, который находился в международном розыске за грабеж, совершенный в 2018 году в Актау.