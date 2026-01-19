МВД показало захватывающие кадры спецоперации с задержанием подозреваемого в убийстве
17 января 2026 года в Уральске сотрудники Управления по противодействию экстремизму совместно с криминальной полицией и при поддержке бойцов ПСН "Беркут" задержали казахстанца, сообщает Zakon.kz.
Мужчина 1993 года рождения находился в межгосударственном розыске с 2024 года за совершение особо тяжкого преступления – убийства, совершенного на территории города.
Задержание состоялось на основании оперативной информации.
"В настоящий момент подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, проводятся необходимые следственные действия".Пресс-служба МВД РК
