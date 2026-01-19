МВД показало захватывающие кадры спецоперации с задержанием подозреваемого в убийстве

17 января 2026 года в Уральске сотрудники Управления по противодействию экстремизму совместно с криминальной полицией и при поддержке бойцов ПСН "Беркут" задержали казахстанца, сообщает Zakon.kz.

Мужчина 1993 года рождения находился в межгосударственном розыске с 2024 года за совершение особо тяжкого преступления – убийства, совершенного на территории города.

Задержание состоялось на основании оперативной информации.

"В настоящий момент подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, проводятся необходимые следственные действия". Пресс-служба МВД РК

19 января 2026 года в Шымкенте на территории района Енбекши (Индустриальная зона) пройдут учения. Жителей города просят не обращать внимания на громкие звуки от выстрелов.