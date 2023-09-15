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Внештатная ситуация: Казтелерадио прокомментировало отключение вещания ТВ-каналов

Внештатная ситуация: Казтелерадио прокомментировали отключение вещания ТВ-каналов Фото: pixabay
В пресс-службе Казтелерадио сообщили о причинах, которые привели к отключению вещания всех телевизионных каналов в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

В сообщении, которое АО "Казтелерадио" разместило на своей страничке в соцсетях, сказано, что спутник KazSat-3 оказался во внештатной ситуации. Это привело к отключению вещания телеканалов.

"Часть казахстанских и зарубежных телеканалов в пакетах OtauTV оказались недоступны. В настоящее время АО "Казтелерадио" совместно с Центром космической связи проводит работы по восстановлению работоспособности KazSat-3", – сказано в сообщении.


Сообщается при этом, что государственные каналы, которые используют для вещания KazSat-2, транслируются в штатном режиме. Все 567 радиотелевизионных станций принимают телевизионные каналы с резервного спутника KazSat-2 и вещают на всю территорию Республики Казахстан.

Вечером 15 сентября на территории Казахстана перестали вещать телеканалы. Как позднее сообщили в Минцифре, причиной стала ситуация, когда разрядились батареи спутника. Идут восстановительные работы.

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