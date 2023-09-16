Пьяный иностранец разбивал стекла припаркованных авто в Астане

Мужчина, находясь во дворе жилого дома, разбил стекло в автомобиле Toyota. Спустя час в другом дворе он совершил аналогичное правонарушение, разбив лобовое стекло Chevrolet Cobalt, сообщает Zakon.kz.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими был установлен 37-летний гражданин Республики Узбекистан.

Выяснилось, что иностранец находился в нетрезвом состоянии и был причастен еще к двум аналогичным фактам.

Мужчина дал признательные показания и водворен в приемник-распределитель. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, проводится проверка причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

Ранее полицейские сообщили, что за четыре дня в Алматы зарегистрировали 695 случаев нарушения миграционного законодательства.

