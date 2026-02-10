#Казахстан в сравнении
Происшествия

Агрессивный астанчанин из-за спора о парковке повредил дорогое авто и попал в психбольницу

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2026 19:32 Фото: Zakon.kz
В столице 9 февраля произошел конфликт во дворе жилого массива, во время которого мужчина разбил лобовое стекло внедорожника и обругал матом автолюбительницу, сообщает Zakon.kz.

В Сети было распространено видео, зафиксированное участницей скандального инцидента. В ролике видно, как женщина снимает на мобильный телефон ситуацию с участием неадекватного поведения мужчины, которого сдерживает полицейский. По ее словам, неизвестный повредил ее автомобиль, пока она отлучилась на некоторое время. Агрессор был недоволен тем фактом, где женщина припарковала свой автомобиль.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые сдержали разъяренного мужчину от дальнейших угрожающих окружающим действий.

"Стражи порядка пресекли дальнейшие противоправные действия и локализовали ситуацию, не допустив причинения вреда окружающим. В ходе разбирательства установлено, что конфликт возник на почве повреждения чужого имущества. При этом выяснилось, что мужчина состоит на учете в Центре психического здоровья и нуждается в специализированной медицинской помощи", – дали разъяснение редакции в Департаменте полиции Астаны.

Также в территориальном подразделении МВД РК уточнили, что с учетом состояния агрессора, а также отсутствия непосредственной угрозы жизни и здоровью граждан полицейские действовали с применением соразмерных и безопасных мер, "направленных, прежде всего, на деэскалацию ситуации".

"В данном случае сотрудники полиции сознательно выбрали тактику сдерживания, чтобы не спровоцировать ухудшение состояния правонарушителя. Применение физической силы и специальных средств в подобных случаях допускается законом при наличии реальной угрозы, а не в ответ на эмоционально агрессивное поведение", – объяснили действия блюстителей порядка в департаменте.

Уточняется, что правонарушитель был помещен в специализированное медицинское учреждение. Также известно, что материальный ущерб потерпевшей стороне полностью возмещен, претензий с потерпевшей стороны не имеется.

Ранее стало известно, чем закончился суд над агрессивным сталкером в Астане. Потерпевшая женщина обратилась в суд, где рассказала, что его поведение носило систематический характер и сопровождалось угрозами.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
