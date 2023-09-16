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Законодательство РК

За четыре дня в Алматы зарегистрировали 695 случаев нарушения миграционного законодательства

иностранцы Фото: МВД РК
В целях стабилизации криминогенной обстановки в Алматы и выявления нарушений миграционного законодательства РК с 11 по 30 сентября в Алматы проводится отработка "Наемник". В ходе ОПМ полиция привлекла к ответственности 695 иностранцев и задержала российского уголовника, сообщает Zakon.kz.

По словам начальника Управления миграционной службы ДП города Алматы Асхата Бутунчинова, за нарушение правил пребывания в РК к ответственности привлекли 209 иностранцев, за непринятие мер по обеспечению законности пребывания иностранцев в РК оштрафовали 122 принимающих юридических и физических лица.

"Вместе с тем в приемник-распределитель ДП водворено 206 иностранных граждан без документов, удостоверяющих их личность. За пределы Казахстана по решению суда выдворено 34 иностранца", – сообщил глава миграционной службы города.

Также в ходе проведения операции полицейским удалось задержать преступника, который находился в уголовном розыске в России. Мужчину 1992 года рождения разыскивала полиция Самарской области РФ.

Ранее в Павлодаре задержали граждан Турции и России, подозреваемых в сбыте наркотиков.

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