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Законодательство РК

В Акмолинской области двое мужчин избили 19-летнего охранника лото-клуба

автомобиль Фото: Zakon.kz
Двое мужчин нанесли телесные повреждения охраннику лото-клуба в Акмолинской области. Причина конфликта устанавливается, сообщает Zakon.kz.

В отдел полиции Атбасарского района поступило телефонное сообщение от сотрудника службы безопасности "Лото-Клуб" о факте хулиганства, совершенном в заведении. По показаниям потерпевшего, ночью 5 сентября двое знакомых нанесли ему телесные повреждения. В результате 19-летний потерпевший получил сотрясение головного мозга и гематомы лица.

Отделом полиции по данному факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 293 УК РК "Хулиганство". В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлены лица, причастность которых проверяется.

Ведется следствие.

Ранее сообщалось, что акима Острогорского сельского округа Астраханского района Курмана Табигата обвинили в избиении мужчины.

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