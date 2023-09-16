Очередной конфликт на "Алтын Орде": торговцы набросились на представителя администрации

Очередной конфликт произошел на территории алматинского рынка "Алтын Орда". На этот раз торговцы напали на представителей администрации торговых помещений после того, как их попросили переехать с улицы в крытое здание, сообщает Zakon.kz.

Видео, как несколько женщин нападают на мужчину с кулаками, разлетелось по пабликам и соцсетям. Как пояснили в пресс-службе рынка "Алтын Орда", конфликт разразился после того, как торгующим на улице предпринимателям предложили переехать в здание. После отказа торговцев представители администрации торговых площадей собрали товар и вещи предпринимателей и отнесли их в склад.

"Администрация рынка сейчас занимается удалением всех незаконно стоящих торгующих. Потому что они ничего не платят, администрацию не слушаются, в павильоны они заходить (торговать) не хотят. Поэтому сказали им освободить место, так как оно принадлежит "Алтын Орде", и они должны были во второй павильон зайти вместе со всеми торгующими", – сообщили в пресс-службе рынка.

Сообщается, что две тысячи торговцев согласились переехать в крытые помещения. Двадцать же предпринимателей не идут на условия администрации рынка.

Это далеко не первый случай, когда на рынке "Алтын Орда" разворачиваются конфликты между торговцами и администрацией. В середине августа предприниматели пожаловались, что у них требуют крупные суммы за самые "проходные" места. Тем, кто не может заплатить, предлагают переместиться в подвал.