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Массовую драку со стрельбой устроили в Атырау

Массовую драку со стрельбой устроили в Атырау Фото: pixabay
Видео массовой драки с применением огнестрельного оружия распространили в социальных сетях Атырау местные жители. Всех участников задержали полицейские, сообщает Zakon.kz.

Найти нарушителей помогли социальные сети, нарушение полицейские выявили в ходе мониторинга, после чего всех участников драки задержали, передает ATPress.

"По данному факту в результате оперативно-розыскных мероприятий были установлены и доставлены в полицию все участники драки. У стрелявшего подозреваемого, 2003 года рождения, изъят сигнальный пистолет. Проводится расследование по части 3 статьи 293 "Хулиганство с применением оружия" УК РК". Нурхат Оразбаев, начальник ДП Атырауской области

Известно, что пострадавших от драки и стрельбы не было, за медицинской помощью обращений не поступало.

Накануне стало известно, что мужчина с ножом и в маске напал на букмекерскую контору в Атырау и забрал у сотрудника 143 тысячи тенге. Подозреваемого задержали.

Ранее в полиции Алматинской области начали расследовать обстоятельства массовой драки подростков, которая произошла между учениками одной из школ в селе Жапек батыр Илийского района. Всех участников жестокого побоища выявили, с ними работают психологи.

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